Zafer Bayramı'na Doğru

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, yeni Türk devletinin hiç sönmeyecek bir güneş olduğunu belirtti.

Türk milletinin hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamayacağını aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Türk milleti, tarih boyuncu bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermedi. Bu uğurda her türlü mücadeleyi göze aldı. Ağustos ayı da kahraman ordumuzun zaferlere mazhar olduğu tarihin önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış onurlu bir zaferdir. Tarihimizdeki bu önemli zaferlerin sorumluluğuysa bugün bizlerin üzerindedir. Bizler de her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek ecdadımızın emaneti olan cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza etmeye devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi hain planlarla kirli hesaplarla bölmeye çalışan güç odakları ve ekonomik tetikçiler emellerine asla ulaşamayacaklardır. Türk milleti, en zor şartlarda dahi milli ruh ve şuurla kahramanca mücadeleden vazgeçmediğini İstiklal Savaşı'nın her safhasında tüm dünyaya göstermiştir. Bizler de daha çok çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."