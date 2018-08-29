Zafer Bayramı'na Doğru

Bartın Valisi Nusret Dirim, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dirim mesajında, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin azim ve kararlılığı neticesinde zaferle sonuçlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Türk milletinin bu zaferle milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiğini aktaran Dirim, şunları kaydetti:

"Milletimiz hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bugün de aynı şuur ve ruhla ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."