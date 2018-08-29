Zafer Bayramı'na Doğru

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında, 30 Ağustos 1922 tarihinin ordunun onurlu direnişini, bağımsızlık ve vatan sevgisinin yüceliğini dünyaya kabul ettirdiği ve Türk milleti için umutsuzluğun sona erdiği tarih olduğunu belirtti.

30 Ağustos tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu aktaran Akmurat, mesajında şunlara yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atan bu zafer, bugün emin adımlarla yoluna devam eden ülkemiz için yeni bir başlangıç olmuştur. O gün milletimizin içinde olduğu birlik ve beraberlik ruhu, bugün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesi ile halkımızın bayramını tebrik ediyor, gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz."