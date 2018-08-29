Zafer Bayramı'na Doğru

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutal mesajında, Türk milletinin 96 yıl önce bağımsız yaşama iradesi ile gücünü tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Milletin vatan, millet ve bayrak sevgisinin, her şeyden daha üstün olduğunu dile getiren Tutal, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgenin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir."

Tutal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükranla andığını ifade etti.