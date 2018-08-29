Zafer Bayramı'na Doğru

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüfenkci mesajında, 96 yıl önce Türk ordusunun şanlı bir destana imza atarak, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük zaferini kazandığını belirtti.

Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açan ecdadın, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdiğini bildiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İstiklal Harbimiz bu muharebede verilen mücadeleyle taçlanmış, düşman ordusu çok kısa bir sürede vatan topraklarından yok edilmiştir. Şanlı zaferlerle dolu tarihimizden ders almayarak istiklalimiz ve istikbalimiz üzerinde türlü oyunlarını sürdürmeye devam eden şer odakları, aynı hezimeti yaşamaya mahkumdurlar. 96 yıl önce olduğu gibi vatanımız üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı milletimizin göstermiş olduğu mücadele ve irade bizi geleceğe taşıyacak en büyük güvencemizdir. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımızı canımız pahasına korumaya ve büyütmeye devam edecek, Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

Tüfenkci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile inançla zafere yürüyen tüm şehitleri bir kez daha minnetle ve rahmetle yad ettiğini ifade etti.

Öznur Çalık da aziz Türk milletinin onca yokluk ve imkansızlığa rağmen, milli ve manevi değerlerini canı pahasına korumasını bildiğine işaret ederek, milletin inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline kastedilmesine asla izin vermediğini aktardı.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin vatanın ne pahasına olursa olsun, teslim edilmeyeceğinin ispatı olduğunu ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, o günden bugüne birlik ruhundan hiçbir şey kaybetmediğini 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe teşebbüsünde yazdığı şanlı destanla dünyaya göstermiştir. Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Büyük Taarruz'da olduğu gibi 15 Temmuz'da da ülkesine, değerlerine ve namusuna sahip çıkan milletimizle büyük ve güçlü Türkiye için canla başla çalışmaya, ülkemizi demokratik, ekonomik ve siyasi yönden tüm engelleme girişimlerine rağmen daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Çalık, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, minnet ve şükranla yad ettiğini dile getirdi.