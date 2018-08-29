Zafer Bayramı'na Doğru

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin şanlı tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Bu zaferle Türk milletinin bağımsız yaşayacağının ilan edildiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünü gururla sevinçle bir kez daha yad ediyoruz. Bu uğurda canını seve seve ortaya koyan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava ve silah arkadaşlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kademesinde görev yapan değerli mensuplarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."