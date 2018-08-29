Zafer Bayramı'na Doğru

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu mesajında, Kurtuluş Savaşımızın ve milli mücadelenin dönüm noktası olan Büyük Zafer'in 96. yıl dönümünü, bir kez daha milletçe, coşkuyla ve gururla kutladıklarını anımsattı.

Aziz milletimizin bir asır önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde verdiği savaşın sadece vatan toprağını savunmaktan ibaret olmadığını bugün çok daha iyi anladıklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Başta sancaktarı olduğumuz yüce dinimiz İslam olmak üzere, Kelamullah, namus, bayrak, dil sahip olduğumuz ne kadar kutsal varsa hepsinin topyekun hedef dahlinde olduğu, kıtalar ötesinden ya da onların maşaları aracılığıyla içimizdekilerce gerçekleştirilen saldırılardan açıkça anlaşılmaktadır. Hain emeller; topla, tüfekle gerçekleştirilemeyince teknoloji ve ekonomi gibi araçlar devreye sokuladursun, millet şuurunu diri tutanların Allah inancı ve devlete sadakatteki kararlılığı galip gelmiştir, inşallah bundan sonraki tüm işgal girişimlerini de bu kararlılık boşa çıkaracaktır.Yokluklara, yoksunluklara rağmen tarihçilere sayısız direniş ve sonucunda zafer yazdıran bir milletin; dinine, vatanına, bağımsızlığına el uzatanlara asla boyun eğmeyeceğini idrak edemeyenler ebediyete kadar türlü kalkışmalarda bulunacaktır. Bize düşen milletçe bu girişimlerin karşısında kenetlenmek, bir ve diri halde, çağın gereklerini yerine getirip kalkınmayı ve büyümeyi sürdürmektir.Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zaferi'ni, akabinde hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, sonsuz minnet borçlu olduğumuz şehitlerimizi ve gazilerimizi tekrar rahmet ve şükranla anıyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."