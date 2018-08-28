Zafer Bayramı'na Doğru

Sivas Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya gösterdiği, yeniden doğuşunu müjdeleyen ve cumhuriyete hayat veren Büyük Zaferin 96. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Vali Gül, mesajında şunlara yer verdi:

"Düşmanları tarafından toprakları işgal edilmiş, ordularının silahları elinden alınıp, askerleri terhis edilmiş, yıllarca devam eden savaşlar neticesinde bütün kaynakları tükenmiş bir imparatorluğun yıkıntılarından kahraman bir ordu çıkarmayı başaran ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri 30 Ağustos 1922'de bozguna uğratmıştır.

Dünya tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi, Türklerin bedeli ne olursa olsun esareti hiçbir zaman kabul etmeyeceğini, vatan, millet sevgisi ve bağımsızlığı için neleri göze alabileceğini tüm dünyaya anlamlı bir şekilde göstermiştir. Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olan bu zafer, aynı zamanda Türk Milleti'nin Dünya'da esaret altında yaşayan diğer milletlerinde bağımsızlık mücadelelerine örnek olmakta, dil, din, etnik köken ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımızın millet olma bilinciyle bütünleşerek yurdumuza sahip çıkmalarının bir sonucudur. Geçmişte bağımsızlığımızı elde etmemize vesilen olan bu tek vücut, gelecekte de ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin 96. yıl dönümünde Anadolu'nun dünya durdukça Türk yurdu olarak kalacağının ve Türk Milleti'nin bu uğurda canını ortaya koyduğunun somut göstergesi olan bu şanlı zaferi kazanan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."