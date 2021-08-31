ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Büyük Zafer'in 99. Yıldönümü ilimizde coşkuyla kutlandıCacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Zafer Bayramı kutlamalarına Milletvekilimiz Dr.

30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Büyük Zafer'in 99. Yıldönümü ilimizde coşkuyla kutlandıCacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Zafer Bayramı kutlamalarına Milletvekilimiz Dr. Metin İlhan'la birlikte katılan Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, öğleden sonra da CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Çelenk Sunumu ve Anma Programına katıldı. Başkanımız Ekicioğlu resmi törende Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından Valilik Makamındaki tebriklerin kabulünü programına katıldı. Tebriklerin kabulü sonrasında kutlama programına geçildi. Başkanımız Ekicioğlu, Vali Sayın İbrahim Akın ile birlikte törene katılanların ve halkın bayramını kutladı. İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Tarih Öğretmeni Recai Yağmur tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Belediyemiz Mehteran gösterisi ve Anadolu Ezgileri Halk Oyunları ile devam eden program tören geçişi ile sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa da katılan Başkanımız Ekicioğlu, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir. Hiç kimse aradan geçen 99 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız. Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, 'millet egemenliği' düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz. Milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yaşatılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla yalnız ülkemiz değil içinde bulunduğumuz coğrafya da 'barışın güneşi' ile aydınlanacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarını sunarak tüm hemşehrilerimin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. "

Kaynak: Habermetre