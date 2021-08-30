Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kazanılan Büyük Taarruz 'un 99. yıl dönümü Muğla'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kazanılan Büyük Taarruz 'un 99. yıl dönümü Muğla'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Muğla Valiliği makamında Tebrikat Töreni yapıldı. Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gaziler, askeri ve mülki yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Tören İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajlarının okunması ile devam etti. Jandarma Binbaşı Burak Demirtaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okuması, folklor gösterisi ile devam eden kutlamalar, tören geçişi ile sonlandırıldı. Ardından Vali Orhan Tavlı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Muğla il protokolü tarafından şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Burada Şehitlerimizin mezarlarına karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Kaynak: Habermetre

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