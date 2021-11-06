Zafer, 99 Yaşında
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Valimiz Sn. Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekillerimiz, Garnizon Komutanımız Tuğgeneral Sn.
AMASYA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Valimiz Sn. Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekillerimiz, Garnizon Komutanımız Tuğgeneral Sn. Mehmet Fatih Ören, il protokolümüz ve vatandaşlarımızın katılımıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni'ne katılım sağladı.
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