Zabun: "İhracat ve Sanayi Üretimi Büyüme Rakamlarına Yansıdı"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, ihracat ve sanayi üretimindeki olumlu tablonun büyüme rakamlarına yansıdığını söyledi.



Zabun, Türkiye'nin 2017 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 5,1'lik büyümesinin çok önemli olduğunu ve bu trendin devam etmesi için özel sektör yatırımlarının devam etmesi gerektiğini belirterek, "İhracat ve sanayi üretimindeki olumlu tablo büyüme rakamlarına yansıdı. 2017 ilk ve ikinci çeyreğinde yüzde 5'in üzerine çıkan büyüme oranları Türkiye ekonomisinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Özellikle sanayi üretimindeki gelişmeler, geçen yıla oranla ciddi şekilde artan üretim, bizlere gösteriyor ki, özel sektöre ne kadar destek verirsek karşılığını gerek ihracat gerekse büyüme olarak hızlı bir biçimde veriyor. Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasına yönelik atılan tüm adımlar, üretimi, istihdamı ve enerji giderlerini destekleyen yeni teşvik politikaları ile güçlendirilebilirse, özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere iş dünyamıza çok önemli bir ivme kazandırılması mümkün olacaktır" dedi.



Kahramanmaraş ekonomisinin, girişimcilik kabiliyeti yüksek, dürüst ve çalışkan yatırımcıları sayesinde Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezleri arasında bulunduğunu vurgulayan Zabun, "Türkiye'de ekonomi politikalarının değişmeye başladığı 50'li yıllar ve dışa açılım politikası, Kahramanmaraş'ın bugünkü girişimcilik ekosistemini oluşturmuştur. 1955 yılında ilk fabrikanın temellerini atan Maraş, 1972'de ikinci fabrikayı kurmuş, 24 Ocak kararlarıyla 80'li yılları ve Gümrük Birliği ile 90'lı yılları, 5084 Sayılı Teşvik yasası ile 2000'li yılları fabrika kurmakla geçirmiştir. Bugün ise binin üzerinde sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği dev bir endüstri merkezi haline gelmiştir" şeklinde konuştu.



Zabun, büyüme rakamlarının Kahramanmaraş'ta ihracat ve istihdam konusunda olumlu yansımaları olduğunu ifade etti. Geçen yıl Kahramanmaraş'ın 300 ihracatçı şirketiyle 120 ülkeye 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Zabun, 2017 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarının yüzde 9 artarak 623 milyon dolar olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş'ta istihdam açısından çok önemli gelişmeler sağlandığına dikkat çeken Zabun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın milli istihdam seferberliğine en güzel yanıt veren şehirlerden birisinin Kahramanmaraş olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz yılbaşından buyana Kahramanmaraş'ta 9 binin üzerinde ilave istihdam oluşturulmuştur. Bugün 142 binin üzerinde özel sektör çalışanı ile Kahramanmaraş istihdam alanında da kahramanlığını ortaya koymuştur" dedi.



Sanayi üretiminin ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde14,5 arttığını söyleyen Zabun, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise geçen aya kıyasla Temmuz ayında yüzde 2,3 artış gösterdiğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ