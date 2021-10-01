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Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Aksaray'da kaldırım üzerinde açılan tezgahı kaldırıma gelen zabıtayı gören esnaf arasında "Zabıta senin yüzünden geldi" tartışması sopalı kavgaya dönüştü.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kaldırım üzerinde açılan tezgahı kaldırıma gelen zabıtayı gören esnaf arasında "Zabıta senin yüzünden geldi" tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Kendilerini bir anda kavganın içinde bulan zabıta ekipleri, kavgaya müdahale ederek ortalığı yatıştırdı.

Olay, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda tezgah açarak sebze meyve satışı yapıldığı ihbarını alan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahları kaldırmak için belirlenen adrese gitti. Burada kaldırım üzerine kurulmuş 4 ayrı tezgahı kaldırmak isteyen zabıta ekipleri bir anda kendilerini sopalı kavganın içinde buldu. Kaldırımda tezgah açan bir seyyar satıcı, iddiaya göre sonradan geldiğini iddia ettiği ve zabıtanın da onun yüzünden gelerek işlem yaptığını söylediği seyyar satıcının üzerine yürüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce seyyar satıcının biri eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcıya saldırmak istedi. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar kavgayı önlemek için müdahalede bulundu. Yaşanan tartışmanın ardından zabıta ekipleri seyyar satıcıları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti. Kavganın önlenmesinin ardından zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2 saat süre çalışma sonucu seyyar satıcılar kaldırımdan kaldırılarak semt pazarlarına yönlendirildi. - AKSARAY

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü

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Haber: Zabıtayı görünce eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü - Haberler
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