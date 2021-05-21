SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI
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SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, cadde üzerinde dilencilik yaparken zabıtaya yakalanan N.C.B., cebindeki paraları etrafa saçtı.

SİVAS'ta, cadde üzerinde dilencilik yaparken zabıtaya yakalanan N.C.B., cebindeki paraları etrafa saçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gökçebostan Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde kucağında bebeği ile dilenen N.C.B'yi gören Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri müdahale etti. Ekipler tarafından merkeze götürülmek istenen N.C.B., direnmeye başladı. Bunun üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan kadın güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İkna çabaları sırasında N.C.B., cebinde bulunan paraları 'size vereceğime etrafa saçarım' diyerek savurdu. Etrafa saçılan paraları çevredeki vatandaşlar topladı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen N.C.B.'ye 204 lira cezai işlem uygulandı.

SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI
SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI
SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI
SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI
SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI
SİVAS ZABITAYA YAKALANAN KADIN DİLENCİ, TOPLADIĞI PARALARI ETRAFA SAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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