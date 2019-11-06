Zabıtaya "Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi" verildi

06.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:04

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen Stres ve Öfke Seminerinde Zabıta Müdürlüğü 'nde görevli 130 personele eğitim verildi. Başta öfke yönetimi olmak üzere tutanak hazırlamadan, çevre bilincine kadar farklı konulara değinildi.

Bağcılar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü personeli hizmetiçi eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Ekim – 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Stres ve Öfke Semineri düzenlendi. Meclis Salonu'nda verilen eğitime toplam 130 zabıta personeli 2 grup halinde katılım gösterdi.

"SAHADA YAŞANILAN STRES, ÖFKEYE DÖNÜŞMESİN"

Zabıta personellerinin sahada yaşadıkları iş stresinden kaynaklanan öfkenin kontrol edilebilmesi ve iletişim becerilerini geliştirmek için psikolojik desteği amaçlayan seminerde alanında uzman eğitmenler sunum yaptı. Seminerde çalışanlara, zabıta yönetmeliği, tebligat kanunu, iş yeri mevzuatı, kabahatler kanunu, belediye kanunu, büyükşehir belediye kanunu, 1608 sayılı kanunu, rapor ve tutanak hazırlama, çevre kanunu, imar kanunu, gecekondu kanunu, tüketici kanunu, 2908 sayılı trafik mevzuatı konuları yanı sıra stres ve öfke yönetimi eğitimleri verildi.

" EĞİTİMLE BİRLİKTE ZABITA EKİBİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENECEK."

Stres ve öfke oluşumunun sebeplerinin neler olduğu ve ortaya çıkan sonucun olumlu olumsuz yönleri değerlendirildi. Öfke ve stresin hayatın bir parçası olduğu ancak bununla baş etmenin mutlaka öğrenilmesi gerektiği belirtildi. Seminerde zabıta personellerine desteğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekibimiz eğitimle birlikte vatandaşlarımızla arasındaki bağı güçlendirecek. Zabıta Müdürlüğü personelimize eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı başlıklarla devam edecek" Seminerde, özellikle zabıta personeline öfke kontrolünün nasıl olması gerektiği anlatıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul