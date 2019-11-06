Zabıtaya stres ve öfke yönetimi eğitimi

06.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:06

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde Zabıta Müdürlüğünde görevli 130 zabıtayastres ve öfke yönetimi eğitimi verildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından düzenlenen seminerde Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta personeline stres ve öfke yönetimi başta olmak üzere tutanak hazırlamadan Çevre Kanunu'na kadar farklı konularda eğitim verildi.

Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Ekim – 1 Kasım 2019 tarihleri arasında seminer düzenlendi. Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa 2 grup halinde 130 zabıta katıldı.



Zabıta personelinin çalışma alanlarındaki iş stresinden kaynaklanan öfke kontrolü, iletişim becerilerini geliştirme ve psikolojik destek amaçlı yapılan seminerde alanında uzman eğitmenler sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hizmet içi eğitimi önemsediklerini belirterek, "Görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekibimiz eğitimle vatandaşlarımızla arasındaki bağı güçlendirecek. Zabıta Müdürlüğü personelimize eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı başlıklarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA