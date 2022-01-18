Zabıtaya kızıp kendini yakan kömür satıcısı öldü (2)

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - İŞGALLE İLGİLİ RESMİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞ

? Muğla'nın Marmaris ilçesinde Süleyman Ekici'nin boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızıp, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe vermesi olayıyla ilgili belediyeden açıklama yapıldı. Marmaris Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamada izinsiz depolama yapıldığı belirtilen Ekici'ye zabıta ekiplerinin bir baskısı olmadığı ve işgalle ilgili resmi bir işlem yapılmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaris Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından 14.01.2022 tarihinde Beldibi Mahallesi Tuğcuoğlu Sokak'ta bulunan belediyeye 'park alanı' olarak terk edilen taşınmazın üzerinde 5-6 ton civarında olduğu tahmin edilen mangal kömürünün depolandığı görülmüştür. İlgili personel tarafından söz konusu işgal fotoğraflanarak ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. İzinsiz ve haksız olarak depolanan kömürlerin kaldırılması için belediye zabıta ekiplerine bilgi verilmiştir. Zabıta ekipleri aynı gün yerinde tespit için bölgeye intikal etmiştir. Belediyenin hüküm ve tasarrufu altında olan söz konusu alanda işgalci olduğu tespit edilen ve kömürlerini koyan Süleyman Ekici isimli vatandaşımıza sözlü uyarıda bulunularak alanı boşaltması için 17 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar süre verilmiştir. Ancak pazartesi günü ekipler tekrar söz konusu alana gittiklerinde alanın boşaltmadığı görülmüştür. Kendisine tekrar 3 günlük ek süre verildiği sözlü olarak söylenmesine rağmen olay yerinden ayrılıp kısa bir süre sonra aracından aldığı benzin bidonu ile üzerine benzini döke döke zabıtaların karşısına doğru yürürken bir vatandaşın elindeki çakmağı almaya çalışması sırasında kendini ateşe vermiştir. Olayın şokunu hemen üzerlerinden atan ekipler çevredekilerin de yardımıyla alevleri söndürerek ilk müdahaleyi yapmış ve olay yerine çağırılan sağlık ekipleri vatandaşı yaralı olarak hastaneye kaldırmıştır. İddia edildiği gibi zabıta ekiplerinin herhangi bir baskısı olmamış, vatandaşımızla herhangi bir tartışma yaşanmamış, işgalle ilgili resmi bir işlem de yapılmamıştır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri