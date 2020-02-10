Zabıtaya kızdı; tüm simitleri satın aldı
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Zabıtaya kızdı; tüm simitleri satın aldı

ARNAVUTKÖY'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu.

10.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:51
Zabıtaya kızdı; tüm simitleri satın aldı

'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen memurlarına vatandaşlar engel oldu. Çevrede bulunan bir esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti. 

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaşlar zabıta memurlarına tepki gösterdi. Vatandaşlar ile zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek 'alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

 


Kaynak: DHA
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