Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi
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Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden dünya evine girdi.

Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi
15.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:36

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden dünya evine girdi.

Bir süredir tedavisi için geldiği Mersin'de kızıyla birlikte yaşayan Kılıçkını, 5 yıl evli kalıp 1990 yılında boşandığı 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile yeniden evlenme kararı aldı.

Mezitli ilçesindeki evlendirme dairesine başvuruda bulunan Kılıçkını ve Gökaslan, gerekli işlemlerin ardından nikah masasına oturdu. Koronavirüs salgını nedeniyle maskeyle törene katılan çiftin nikahında aile yakınları da yer aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın siperlikle tedbir alıp, kıydığı nikahın ardından aile cüzdanını Kılıçkını çiftine verdi.

Burhan Kılıçkını, nikahta kendisine ikinci kez "evet" diyen eşine yüzük armağan etti.

"Hayatımızı 3 günlük dünyada yeniden birleştirdik"

Kılıçkını, gazetecilere yaptığı açıklamada, oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Biz birbirimizin kalbini kırmadan yıllarca bir hayat yaşadık. Hiçbir sorun ve kavga dövüş olmadan bir ayrılma süreci oldu. 30 yıl aradan sonra hayatımızı 3 günlük dünyada yeniden birleştirdik, mutluyuz hamdolsun, çok güzel. İsterim ki, diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve tüm insanlar mutlu yaşasın." diye konuştu.

Melek Kılıçkını da eski eşiyle tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Eşinin kendisine her zaman güzel bir üslupla yaklaştığını dile getiren Kılıçkını, şunları kaydetti:

"Sözlerim yetmez mutluluğuma. Burhan beyin kızıyla görüşüyordum. Hep ona 'baban nasıl' diye soruyordum. Kısmet oldu, çok mutlu oldum. 30 yıl boyunca telefonla bile görüşmemiştik. Burhan bey evde de dışarıda da hep aynı. Üslubunu hiç bozmadı. Zaten onun bu kibarlığına da biraz hayran olduğum için yeniden 'evet' dedim. Çünkü beni hiç kırmadı. Biz birbirimizi öperek ayrıldık. Nasip ve kısmetmiş, tekrar bir araya geldik, mutluyuz."

Belediye Başkanı Tarhan da çifte mutluluklar dileyerek,"Türkiye, Burhan beyi koronavirüs sürecindeki nezaketi, beyefendiliği ve üslubuyla tanımış oldu. Biz Burhan bey ile Melek hanımı ağırlamaktan mutlu olduk." dedi.

Tarhan, çifte törende imza attıkları kalemi hediye etti.

Törenin ardından basın mensuplarına poz veren Kılıçkını çifti, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ın makam aracına bindirilerek, uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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