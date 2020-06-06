Zabıtaya ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişiye gözaltı Midyat ilçesinde kaçak parfüm satışı yapan iş yeri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Midyat ilçesinde kaçak parfüm satışı yapan iş yeri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler ile Belediye zabıta ekipleri, Akçaya Mahallesinde bir iş yerinde kaçak parfüm satıldığını ihbarı üzerine harekete geçerek iş yerinde arama yaptı.

Zabıta ekipleri iş yerini mühürlendi. Buna karşı çıkan iş yeri sahibi A.A. ve 5 kişi zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA