Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 TL kazanıyoruz
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Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 TL kazanıyoruz

TEKİRDAĞ'da hastane yolunda durdurdukları araçlardaki kişilere, "Hastaneden çıktım, param yok yolda kaldım" diyerek dilencilik yapan 3 kadın zabıta ekiplerince yakalandı.

Zabıtanın yakaladığı dilenciler: Günde 150-200 TL kazanıyoruz
30.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:01

TEKİRDAĞ'da hastane yolunda durdurdukları araçlardaki kişilere, "Hastaneden çıktım, param yok yolda kaldım" diyerek dilencilik yapan 3 kadın zabıta ekiplerince yakalandı. Kadınlar, günde 150-200 TL para kazandıklarını söyledi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde yol kenarında bekleyen 3 kadın durdurdukları araçlardaki kişilere sürekli aynı bahane ile para talep etmeleri üzerine bazı vatandaşlar durumu zabıtaya bildirdi. Dilenen 3 kadını takibe alan Süleymanpaşa Belediyesi sivil zabıta ekipleri, iddianın doğru olduğunu kayıt altına alıp kadınları yakalayarak zabıta merkezine getirdi. Kadınların sürekli, "Hastaneye geldik ve dönüş için paramız yok" diyerek vatandaşlardan para talep ettikleri öğrenildi. Yakalanan 3 kadının yapılan üst aramalarında 284 TL ele geçirildi. Merkezde dilencilik yaptıklarını itiraf eden kadınlar günlük 150 ile 200 TL arasında para topladıklarını söyledi.Kadınlara Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer TL idari para idari para cezası uygulanarak, üzerinde çıkan paralara el konuldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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