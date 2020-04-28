Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor
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Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor

Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında yardım maaşlarını almak ve faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden korona virüsün...

Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor
28.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:13

Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında yardım maaşlarını almak ve faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Kızıltepe ilçesinde sabahın erken saatlerinde PTT şubesi önünde sıraya giren vatandaşların sayısı kısa sürede arttı. Zabıta ekipleri PTT şubesi önünde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için bariyerler yerleştirdi. Zabıta ekipleri sıraya giren vatandaşları da sürekli sosyal mesafe kuralı için uyardı. Ancak bütün bu uyarı ve önlemlere rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Zabıtanın uyarısına rağmen PTT önlerinde sosyal mesafeye uyulmuyor

Kaynak: İHA

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