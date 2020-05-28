Zabıtanın sütünü götürdüğü Eymen bebek sağlığına kavuştu Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Bağcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin annesinin sütünü ulaştırdığı yoğun bakımda tedavi gören Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Bağcılar Belediyesi zabıta ekiplerinin annesinin sütünü ulaştırdığı yoğun bakımda tedavi gören Ali Eymen bebek sağlığına kavuştu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ziya ve Şerife Sütçü'nün 50 gün önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Ali Eymen ismi verilen bebek, erken doğumdan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle Esenyurt'taki özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bebeğin tedavisi sırasında anne sütünü hastaneye götüren baba Ziya Sütçü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayınca Bağcılar Belediyesinden yardım istedi. Belediyenin zabıta ekipleri, bebeğin ihtiyacı olan sütü hastaneye ulaştırdı.

Yaklaşık iki aydır kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Ali Eymen de tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Minik bebeğin taburcu edildiği gün zabıta, aileyi yalnız bırakmadı.

Çocuğuna ilk kez sarılmanın heyecanını yaşayan baba Ziya Sütçü, kısıtlama günlerinde Eymen'e anne sütünü zabıtanın ulaştırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, zor günlerinde kendilerine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA