Zabıtanın kamyonetine el koymasını, İBB önüne çürüyen ayvaları dökerek protesto etti

23.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından 15 gün önce izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle kamyonetine el konulduğunu belirten seyyar satıcı, bu duruma, Saraçhane'deki belediye binasının önüne çürüyen ayvaları dökerek tepki gösterdi.

Kamyonetiyle yaklaşık 150 gündür belediye önünde eylem yapan İBB'den çıkarılan işçilerin bulunduğu alana gelen seyyar satıcı Sabri A, aracının kasasındaki bozuk ayvaları boşalttı.

Zabıta, güvenlik ve polis ekiplerinin müdahale ettiği seyyar satıcı için tutanak tutuldu. Belediye ekipleri de dökülen ayvaları toplayarak çöp poşetlerine koydu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan seyyar satıcı Sabri A, Anadolu Yakası zabıta ekiplerince izinsiz satış yaptığı iddiasıyla 15 gün önce Maltepe Küçükyalı'da aracına el konulduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Polis geldi. Biber gazı sıktılar. Beni darbettiler. Aracıma da hasar verdiler. Tutanak da tutmadılar. Dün akşamüstü aldım geri. Malım olduğu gibi çürümüş. Kimseyle görüştürmüyorlar. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı. Adalet böyle mi oluyor? Hani her şey çok güzel olacaktı? Böyle mi çok güzel olacak? Ben adalet istiyorum."

Bütün ürünlerinin çürüdüğünü ifade eden Sabri A, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için defalarca randevu talebinde bulunduğunu ancak kendisine dönüş yapılmadığını aktardı.

Kaynak: AA