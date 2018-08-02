Zabıtanın Feci Şekilde Dövdüğü Küçük Çocuğa Merve Özbey'den Destek
Bursa'da gerçekleştiği iddia edilen olayda, 10-11 yaşlarındaki küçük çocuk, zabıta ekiplerince mendil sattığı için dayak yedi. Bu durumu öğrenen Merve Özbey ise sosyal medya hesabından, ''bu meleği gören, bilen, tanıyan varsa bana ulaşsın lütfen'' dedi.
Harçlığını çıkarmak için mendil satan çocuk zabıt ekipleri tarafından feci şekilde dövüldü. Ağlayan minik çocuğa çevredeki vatandaşlar yardım etti.
MENDİL SATTIĞI İÇİN DAYAK YEDİ
10-11 yaşlarında olan çocuk, iddialara göre mendil sattığı için zabıta ekiplerince feci şekilde dövüldü. Bursa'da olduğu ileri sürülen ve sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan olayda suratında darp izleri oluşan çocuğun feryatla ağlaması yürekleri dağlarken üzerinde Fenerbahçe forması bulunan çocuk, vatandaşlarca hastaneye götürüldü. Olayın faillerinin kimler olduğunun tespit edilip haklarında soruşturma başlatılması bekleniyor.
MERVE ÖZBEY'DEN DESTEK
Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile ''bu meleği gören, bilen, tanıyan varsa bana ulaşsın lütfen'' dedi.
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Arkadaşlar bende bir zabıtayı ama böyle bir şey namussuzluktur küçücük çocuğa el kaldırmak ne demek gücün yetiyorsa köşe başlarında uyuşturucu satanlara kaçak sigara satanlara bu pozisyonu sergileCevap Yaz Yayından Kaldır