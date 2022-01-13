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Zabıtanın dikkati uyanık marketçinin promosyonlu satış oyununu bozdu

Zabıtanın dikkati uyanık marketçinin promosyonlu satış oyununu bozdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin dikkati, son kullanma tarihi geçen gazlı içeceklerin fiyatını düşürüp promosyonlu satmaya çalışan esnafın oyununu bozdu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin dikkati, son kullanma tarihi geçen gazlı içeceklerin fiyatını düşürüp promosyonlu satmaya çalışan esnafın oyununu bozdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, fahiş fiyat ve halk sağlığına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Başta zincir ve yerel marketler olmak üzere kentin dört bir tarafında gıda satışı yapan iş yerlerini denetleyen Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ürünlerin hem fiyatını hem de son kullanma tarihinin geçip geçmediği tek tek kontrol ediliyor.

Marketlerin son oyunu tarihi geçen ürünlere promosyon

Ekipler, denetim yaptıkları bir markette fiyatında indirim yapılan gazlı içeceklerin yanında bir adet bardak hediye dilerek satıldığını fark etti. Daha önce de başka bir markette son kullanma tarihi geçen gıdaların yanında promosyon ürünlerle satıldığını belirleyen ekipler, aynı durumun olabileceğinden şüphelenerek ürünün son kullanma tarihini kontrol etti. Yapılan kontrollerde indirimli fiyattan promosyonlu satılan içeceklerin son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. Market işletmecisine son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan ceza kesen zabıta ekipleri, el koyduğu ürünleri ise iş makinesi ile imha etti. - ŞANLIURFA

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