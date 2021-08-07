Zabıtanın dikkati aracı yanmaktan kurtardı
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Zabıtanın dikkati aracı yanmaktan kurtardı

Zabıtanın dikkati aracı yanmaktan kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da park halindeki bir otomobilden çıkan dumanı fark eden zabıtanın dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtarıldı.

Kütahya'da park halindeki bir otomobilden çıkan dumanı fark eden zabıtanın dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtarıldı.

Merkez Samanpazarında devriye gezen zabıta ekipleri yol üzerinde park halindeki bir araçtan duman çıktığını fark etti. Ekipler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle dumanlara müdahale ederek araçta çıkabilecek yangının önüne geçtiler. - KÜTAHYA

Zabıtanın dikkati aracı yanmaktan kurtardı
Zabıtanın dikkati aracı yanmaktan kurtardı
Zabıtanın dikkati aracı yanmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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