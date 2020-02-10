Zabıtanın deposundan ihtiyaç sahiplerine

10.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:39

Konak Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptıkları denetimlerde el koyduğu eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Elektronik tartı, megafon ve sesli anons cihazları ve diğer toplanan eşyalar ise geri dönüşümle yeniden kullanıma kazandırılacak.



Konak Belediyesi zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda el koyarak bir yıl süreyle depoda beklettiği işporta malları ihtiyaç sahiplerine iletilmek, geri dönüşüme yönlendirilmek ve bertaraf edilmek üzere ayrıştırıldı.



Yardım köprüsü işliyor



Giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak, züccaciye gibi eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Eşyalar, Konak Belediyesinin bağışçıların destekleriyle kurduğu Bizim Mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahipleri ulaştırılacak. Konak Belediyesi, bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü kurmak için başlattığı Bizim Mağaza ve Bizim Ev projeleriyle binlerce vatandaşa destek oluyor. Geçtiğimiz yıl Bizim Mağaza'dan 6 bine yakın vatandaşın giysi, Bizim Ev'den 300'e yakın vatandaşın ev eşyası ihtiyacı karşılanmıştı.



Geri dönüşüme de gitti



Zabıta Müdürlüğünün deposundan çıkarılan elektronik tartı, megafon gibi eşyalar ise geri dönüşüme yönlendirilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edildi. Kullanılamayacak durumda olan eşyalar da Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bertaraf edildi. Zabıta, belediye kurallarına aykırı ve halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yapan seyyarlara yönelik olarak düzenlediği operasyonlarda el konulan eşyaları bir yıl süreyle depoda bekletiyor. Bu süre içinde cezası ödenerek geri alınmayan eşyalar ayrıştırılarak uygun şekilde değerlendiriliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA