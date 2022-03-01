Zabıtanın denetimleri sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıtanın denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Zabıtanın denetimleri sürüyor

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde gıda denetimleri devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde gıda denetimleri devam ediyor.

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde ekipler sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan lokanta, ızgara salonu, fast foodları denetledi. Denetimlerde hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, vatandaşlar sık sık yapılan denetimlerde memnuniyetlerini dile getirdiler. - BİLECİK

Zabıtanın denetimleri sürüyor

Zabıtanın denetimleri sürüyor

Zabıtanın denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Bilecik, Zabıta, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title