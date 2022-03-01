Zabıtanın denetimleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde gıda denetimleri devam ediyor.
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde gıda denetimleri devam ediyor.
Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde ekipler sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan lokanta, ızgara salonu, fast foodları denetledi. Denetimlerde hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, vatandaşlar sık sık yapılan denetimlerde memnuniyetlerini dile getirdiler. - BİLECİK