Zabıtanın 195. gurur yılı
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Zabıtanın 195. gurur yılı

Zabıtanın 195. gurur yılı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılında, telsizden yaptığı anonsla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. yılında, telsizden yaptığı anonsla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini kutladı.

Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan zabıta teşkilatı, bu yıl 195. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bursa'da vatandaşların huzur ve güveni için yoğun bir mesai harcayan zabıta personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar ve zabıta komiserleri katıldı. Başkan Alinur Aktaş, telsizden anons yaparak, Zabıta Dairesi Başkanlığı personellerini tebrik etti. Zabıta teşkilatının Büyükşehir Belediyesi'nin dışa bakan yüzü olduğunu belirten Alinur Aktaş, "Bugün zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 195. yılı. Zabıtalarımız şehrin huzuru, güvenliği için bazen trafikte, bazen yol işgallerinde, bazen çarşıda büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Bursa, meseleleriyle büyüyen bir şehir, ama buna rağmen zabıta teşkilatımız büyük bir emek ve gayret gösteriyor. 1,5 yıllık pandemi sürecinde de büyük çaba sarf ettiler. Ailelerinden, arkadaşlarından uzak kaldılar. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda her türlü gayreti sarf ettiler. Arkadaşlarımıza çalışmaları için yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Zabıtanın 195. gurur yılı
Zabıtanın 195. gurur yılı
Zabıtanın 195. gurur yılı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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