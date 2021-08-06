Zabıtan mahallesindeki hasarlı bina yıkıldı
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Zabıtan mahallesindeki hasarlı bina yıkıldı

Zabıtan mahallesindeki hasarlı bina yıkıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte orta hasarlı olarak tespit edilen ve metruk durumda olan hasarlı binaların yıkımları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte orta hasarlı olarak tespit edilen ve metruk durumda olan hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda İzmit İlçesi Zabıtan Mahallesi'nde yer alan bina ekipler tarafından yıkıldı.

ORTA HASARLI BİNA YIKILDI

Depreme hazırlık ve vatandaşların can güvenliği için tehdit oluşturan binalar yıkılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasarlı olarak kayıt altına alınan binaların güncel durumlarının tespit edilmesi ve sonrasında başlatılan yıkım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda İzmit İlçesi, Zabıtan Mahallesi Candan Sokak üzerinde bulunan binanın yıkımı gerçekleştirildi.

5 BİNA DAHA YIKILACAK

Sokak üzerinde gerekli önlemler alınarak orta hasarlı olan binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 5 adet binanın yıkımı da en kısa sürece gerçekleştirilecek. 'Afete Hazır Kocaeli' için gerekli adımlar atılmaya devam edilecek.

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Kaynak: Habermetre

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