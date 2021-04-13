Zabıtaların banka önünde bulduğu 14 bin TL sahibine teslim edildi
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Zabıtaların banka önünde bulduğu 14 bin TL sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zabıtaların banka önünde bulduğu 14 bin TL sahibine teslim edildi

Buldan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetim sırasında buldukları 14 bin TL'yi sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Buldan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetim sırasında buldukları 14 bin TL'yi sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, zabıta personelleri rutin denetimleri gerçekleştirdikleri sırada bir bankanın önünde yerde zarf içerisinde 14 bin TL buldu. Ekipler, yerde buldukları parayı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Bankaya giden Buldan Belediyesi zabıta ekipleri, paranın kime ait olabileceği konusunda bilgi aldı. Banka görevlilerinin yardımıyla paranın sahibine ulaşan zabıta ekipleri emekli öğretmen Mehmet Özdemir ile iletişime geçti. Zabıta ekiplerinin yanına gelen Özdemir'e 14 Bin TL'si teslim edildi. Parayı teslim alan Özdemir; "Bu para benim için çok önemliydi. Kaybolsaydı çok mağdur olacaktım. Dürüst davranışından dolayı zabıtalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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