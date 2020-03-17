Zabıtalardan kafelere sıkı denetim
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Koronavirüs, Ümraniye, Zabıta, Güncel

Zabıtalardan kafelere sıkı denetim

ÜMRANİYE Belediyesi, kafeler, kıraathaneler ve buna benzer işletmelere bugün sıkı bir denetim yaptı.

17.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:30
Zabıtalardan kafelere sıkı denetim

ÜMRANİYE Belediyesi, kafeler, kıraathaneler ve buna benzer işletmelere bugün sıkı bir denetim yaptı. Denetleme de birçok işyerinin kurallara uyarak kepenk kapattığı görülürken, genelgeye uymayan işyerleri ile alakalı tutanak tutuldu. Zabıta Amiri Mehmet Çoban, "İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge ile koronavirüs (COVID-19) önlemleri ile alakalı bütün zabıta ekiplerimiz sahada görevlerini yerine getiriyor" dedi. 

 

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.2 mekana da prosedürlere uymadıkları gerekçesiyla tebliğat yazıldı.Ümraniye'de mekanlarda yapılan denetimde işletme sahiplerinin bazıları genelgeden habersiz olduğunu söylerken, büyük bir çoğunluğunun ise kepenkleri kapattığı gözlendi. Genelgeye uymayanlara ise tutanak tutuldu. 

 

"ÜMRANİYE'DE DENETİM BAŞLADI"

 

Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri dün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uymayan işletmeler olup olmadığını denetledi. Birçok kafe, kahvehaneye anlık denetleme yapan ekipler, genelgenin ikinci bir karara kadar uygulanması gerektiğini mekan sahiplerine iletti. Halka da uyarılarda bulunan ekipler, bu genelgeye uymayan işletmeler olursa belediyeyi arayarak şikayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

 

GENELGEDEN HABERİ OLMAYAN İŞLETMELERE TUTANAK

 

Bazı kafe sahipleri mekanlarının kapalı olup olmaması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylemesi üzerine Zabıta ekipleri, ruhsatta kafe diye geçiyorsa işyerlerini kapatmaları gerektiğini, aksi takdirde tebligat yazılacağını söyledi. İşyerinin kapalı ama önünde oturduklarını söyleyen kafe sahiplerine de Zabıta ekipleri tamamen kapatmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bir kafenin açık olduğu ancak insanların alınmadığı gözlenirken, ekipler yine de kafeye girerek incelemede bulundu. İşletme sahibi temizlik yaptığını söyledi ancak kafenin açık olması sebebiyle tutanak tutularak tebligat verildi.

 

İÇERİSİ PASTANE, DIŞARISI KAFE

 

Pastane ruhsatlı ancak dışarısı kafe şeklinde kullanılan bir işletmeye de tebligat yazan zabıta ekiplerinin bu denetiminde işletme sahibi İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden haberi olmadığını dile getirdi. Ekipler hızlı bir şekilde kafe bölümünün hemen boşaltılması talimatını verdi, müşterilere de genelgeye uyulması konusunda anlayış gösterilmesi istendi. Buna bağlı olarak Zabıta ekipleri buraya da uyarı tebligatı yazarak, tekrar denetime geleceklerini bildirdi.

 

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ İLE ALAKALI BÜTÜN ZABITA EKİPLERİMİZ SAHADA"

 

Ümraniye Belediyesi Zabıta Amiri Mehmet Çoban, "İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu bir genelge var. Bu genelge ile ilgili zabıta ekipleri olarak belirlenmiş işyerleri ile alakalı toplumda kalabalık oluşturabilecek tüm işyerlerinin kapanmasını sağlıyoruz. Açık olan yerlerle alakalı da tutanak tutuyoruz ve kapatma işlemleri yapıyoruz. Koronavirüs önlemleri ile alakalı bütün zabıta ekiplerimiz sahada görevlerini yerine getiriyor" dedi.

 

"DEVLETİMİZİN ALDIĞI BU ÖNLEMLER GAYET İYİ"

 

Tedbirlerin insan sağlığı açısından çok iyi bulduğunu dile getiren Ümraniye ilçesi esnafları "Kafelerden, toplu alanlardan, kahvelerden insanların yani toplu alanlardan uzak tutulması çok doğru bir şey. Bu önlem hastalığın yayılmasına da engel olacaktır. Toplu alanlarda ne kadar az insan olursa hastalık o kadar az yayılır. Devletimizin aldığı bu önlemler gayet iyi ve gayet yerinde bence" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

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