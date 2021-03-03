Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti
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Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti

03.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:49
Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarında denetim yaparken banka dekontu ile birlikte bulduğu 160 lirayı, sahibi olan emekli Mahmut Akdoğan'a evinde teslim etti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarında denetim yaparken banka dekontu ile birlikte bulduğu 160 lirayı, sahibi olan emekli Mahmut Akdoğan'a evinde teslim etti.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, Altınüzüm Mahallesi'ndeki semt pazarında maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi sırasında yerde banka dekontu ile birlikte 160 TL para buldu. Zabıta ekipleri, banka dekontundaki bilgilerden paranın emekli Mahmut Akdoğan'a ait olduğunu belirledi. Ekipler, daha sonra parayı, adresini belirleyerek evine gittikleri Mahmut Akdoğan'a tutanakla teslim etti. Parayı kaybedince üzüldüğünü belirten Akdoğan, duyarlılığından dolayı zabıtalara teşekkür etti.


Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti
Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti
Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti
Zabıtalar, pazarda buldukları parayı sahibine teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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