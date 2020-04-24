Zabıtalar fırınlarda fahiş fiyat denetlemesi yaptı
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Esenler, Zabıta, Güncel, Haber

Zabıtalar fırınlarda fahiş fiyat denetlemesi yaptı

Ramazan ayının başlamasıyla pide fiyatları da belli oldu.

24.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:11
Zabıtalar fırınlarda fahiş fiyat denetlemesi yaptı

Ramazan ayının başlamasıyla pide fiyatları da belli oldu. Yapılan düzenlemeye göre 350 gram olan ramazan pidesi 3 liradan satılarak tüketiciyle buluşacak. Bir yandan da pidenin gramajını düşürerek aynı fiyattan satan fırıncılar için zabıta ekiplerinin denetimleri gün boyunca sürüyor.

Esenler Belediyesi zabıta ekipleri de gün boyunca fırınlarda hijyen kurallarından, sosyal mesafe kuralına kadar birçok noktada denetlemelerini sürdürdü. Aynı zamanda gramaj denetimleri de yapan ekipler, gramajı düşük tutup yüksek fiyattan satan fırınlar için işlem uygulayacak.

"GRAMAJI DÜŞÜRÜP YÜKSEK FİYATTAN SATAN FIRINCILARA GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ"

Esenler Belediyesi Zabıta Şefi Erkay Koçhan, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Koçhan, "Ramazan pidesi fiyatlarında zam yapılmadı. Geçtiğimiz yılki fiyatlarla aynı kaldı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Fırıncılar Odasının almış olduğu karar gereği fiyatın aynı kalmasına karar verildi. 350 gr ramazan pidesi 3 liradan satılıyor. Bizler de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sürekli denetliyoruz. Gramajı düşürüp yüksek fiyattan satan fırıncılara gerekli yasal işlemleri zaten yapacağız. Bu konuda sürekli olarak takibini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

SAAT 18.00'DAN SONRA PİDE ÜRETİMLERİ DURACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınların önünde kuyruk oluşmasını engellemek için yayınlanan genelgeye göre iftara 2 saat kala pide üretimi duracak. Hazır olan pide ve ekmeklerin satışına devam edilecek. Esenler'de bir fırın işletmecisi olan Süleyman Tüylüoğlu, "Vatandaşlarımızda yanlış bir algı oluşmasın. Akşam 18.00'dan sonra üretim duracak ama satışlarımız iftara kadar devam edecek. Biz o saate kadar gerekli sayıda pideyi zaten yapmış olacağız. Kimse pidesiz kalmayacak. Alınan bu karar hepimizin sağlığı için. Bizler de uyacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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