- Zabıtalar'dan mangal operasyonu

Mangallar üzerinde pişen etlerle birlikte toplandı



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Yeşilköy Sahilinde polis eşliğinde mangal operasyonu yaptı. Akşam saatlerinde sahil yolunda konuşlanan zabıta ekipleri, mangal yapan piknikçileri önce uyardı, ardından tek tek mangalları topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri akşam saatlerinde polis eşliğinde sahilde mangal yapan vatandaşlara valilik kararıyla operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, sadece mangal değil ateşle yanan semaver ve nargileleri de topladı. Büyük bir kısmını Suriyelilerin oluşturduğu mangalcılar zaman zaman zabıtalarla sorun yaşadı bu sırada polis ekipleri devreye girdi. Yeşilköy'den Menekşe Sahili'ne kadar nargileler, mangallar ve semanverler tek tek toplanarak belediyeye ait araçlara yüklendi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda Yeşilköy sahlindeki tüm mangallar toplandı. Polis ayrıca izinsiz piknik yapan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Mangal emanetti

Mangal operasyonu kameraya da yansıdı . Görüntülerde ekipler önce vatandaşlara uyarıda bulunuyor ardından mangalları tek tek toplayarak araçlara yüklüyor. Bu sırada hala pişmekte olan etlerde mangallarla birlikte toplanıyor. Öte yandan mangalları alınan vatandaşların ise, ilginç bahaneler ürettiği görüldü. Bazı vatandaşlar mangalların götürülmesine engel olmak isterken, bir vatandaşın eti alın mangalı almayın, mangal emanetti demesi ilginç görüntüler oluşturdu.