Zabıtalar bulduğu çantayı sahibine teslim etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri durakta buldukları içerisinde para, telefon ve kartlar bulunan çantayı sahibine teslim etti.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki bir otobüs durağında unutulmuş el çantası buldu. Ekipler içerisinde kimlik, para, kredi kartı ve cep telefonu bulunan çantanın sahibinin Döne Aldemir olduğunu belirledi. Bu esnada çantada çalan telefonu açan zabıta ekipleri, arayan kişinin çantayı unutan kişinin kızı olduğunu saptadı. Durumu anlatan zabıta ekipleri daha sonra kızıyla birlikte yanlarına gelen Döne Aldemir'e çantasını tutanakla teslim etti. Çantasını kaybedince panik yaşadığını belirten Aldemir, zabıta ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK