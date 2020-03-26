Zabıtalar 100'den fazla aileye erzak götürüyor Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerinin 100'den fazla aileye erzak götürdüğünü söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerinin 100'den fazla aileye erzak götürdüğünü söyledi.

Vidinlioğlu, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, çalışmalarından dolayı belediye temizlik ve zabıta birimlerine teşekkür etti.

Belediye olarak 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ettiklerini anlatan Vidinlioğlu, "Bu süreçte belediyemizin temizlik birim ve zabıtamız yüz akımız oldu. Temizlik elamanlarımızı ve zabıtamızı bu dönemde gösterdikleri üstün performanstan ötürü mutlaka değerlendireceğiz ve mükafatlandıracağız." dedi.

Kastamonu Belediyesi olarak dezenfeksiyon işlemlerine 28 Şubat itibarıyla başladıklarını ifade eden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk vakanın görülme tarihi 10 Mart. Bu kadar kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yapan bir başka il yok. Bütün kamu kurum ve kuruluşmalarımız dezenfekte edildi ve ikinci tura başladık. Halk otobüslerimiz 28 Şubat itibarıyla ilk dezenfekte edilen birimlerden biriydi. Şu an her sefer sonrası dezenfekte ediliyor. Sağlık çalışanlarımızın halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmasını sağladık. Herhangi bir sağlık çalışanımız, toplu taşımada herhangi bir sıkıntı yaşaması durumunda mutlaka bizimle irtibata geçsin. Bu konudaki talimatım kesin ve net. Buna rağmen hala sıkıntı yaşanıyorsa bu sıkıntıyla ilgili ne gerekiyorsa onu yaparım."

Vatandaşlardan resmi açıklamalar haricindeki hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini isteyen Vidinlioğlu, "Bu dönemde çağrı merkezi 153'ü aktif şekilde devreye soktuk. İhtiyaç sahibi ailelerimize de ihtiyaçlarını Sosyal Marketimiz aracılığıyla tamamen ücretsiz olarak evlerine zabıtalarımızla gönderiliyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalara erzak yardımı yaptığımız aile sayısı 50'den fazla. İmkanı olup 65 yaş üstünde, zabıtamız marifetiyle yardım isteyen de 60'dan fazla vatandaşımız var. Özellikle ilaç noktasında da zabıtamızdan istek oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA