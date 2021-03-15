Zabıtadan, zincir marketlere sıkı denetim
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Zabıtadan, zincir marketlere sıkı denetim

15.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:49
Zabıtadan, zincir marketlere sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyetlerini sürdüren zincir marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyetlerini sürdüren zincir marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerin devam ettiğini dile getirerek, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini ifade etti. Vatandaşlar ise artan fiyatlardan şikayetçi olarak. Bu tür denetimlerin fayda sağlamasını dilediklerini söyledi. - ADIYAMAN

Zabıtadan, zincir marketlere sıkı denetim
Zabıtadan, zincir marketlere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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