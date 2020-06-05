Zabıtadan Yeni Normal Denetimi
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Zabıtadan Yeni Normal Denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayan normalleşme sürecinde de denetimleri sıkı tutuyor.

Zabıtadan Yeni Normal Denetimi
05.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:18

İşyerlerini, sosyal mesafeye uymaları, maske kullanımı ve hijyen konusunda uyaran ekipler, 25 Mayıs-04 Haziran tarihleri arasında 1951 işyeri, 82 pazar alanı olmak üzere toplam 2 bin 33 noktada denetim yaptı.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte ve sosyal destek çalışmalarını normalleşme sürecinde de sürdürürken zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, salgın sebebiyle kapalı olan ve normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan işyerlerinde kontrollerde bulundu. Denetimlerde, kontrollü normalleşme süresinde de sosyal mesafeyi korumaları, maskesiz çalışmamaları, eldiven takmaları konularında işyeri sahipleri uyarıldı. Ayrıca okey, kağıt ve tavla gibi oyunların oynanmasının yasak olduğu konusunda da işyeri sahipleri bilgilendirildi. Halk sağlığını korumak adına bu süreçte özverili bir çalışma ortaya koyan zabıta ekipleri, 25 Mayıs-04 Haziran tarihleri arasında 1951 işyeri, 82 pazar alanı olmak üzere toplam 2 bin 33 noktada denetim yaptı. Ayrıca ekipler işyeri sahipleri ve vatandaşlara 25 bin maske dağıtımı yaptı.

Kaynak: Bültenler

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