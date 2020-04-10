Zabıtadan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
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Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Güncel

Zabıtadan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

Bilecik Zabıta Müdürlüğü personeli kent merkezinde kurdukları stantla vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıttı.

10.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:49
Zabıtadan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

Bilecik Zabıta Müdürlüğü personeli kent merkezinde kurdukları stantla vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıttı.

Bilecik Belediyesi Korona virüsü Covid-19 mücadele kapsamında 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların büyük bir sorun yaşadı maske tedariki konusunda büyük bir özveri gösteren belediye bu anlamda çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Zabıta Amiri Sali Yılmaz, öncülüğünde kentte vatandaşların yoğun olarak gezdiği alanlara stant kurularak, zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske dağıtılıyor. Vatandaşlar bu durum karşısında memnun olduklarını söyleyerek, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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