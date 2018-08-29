Zabıtadan Tek Şeker Uygulaması

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri çay ocakları ve kahvehanelerde şeker kullanımı konusunda denetim yaptı. Ekipler kahvehane ve çay ocaklarında tek şeker ve ambalajlı şeker kullanımı konusunda işletmelere tebligatlarda bulundu.

Şeker israfının önüne geçmek ve daha hijyenik şartlarda çay içmesini sağlamak için Zabıta ekipleri çay ocakları ve kahvehanelerde denetim yaparak şeker kullanımı konusunda uyarı yaptı. Artık masalarda şeker bulundurulmaması ve çay tabaklarına da tek şeker konulması ile ilgili çay ocağı ve kahvehane sahiplerini uyaran zabıta ekipleri ayrıca kapalı şeker kullanılmasını da istedi.

Düzce'deki kahvehane ve çay ocaklarında artık çaylar tek şekerli olarak verilecek. İsteyen müşterilere ikinci şeker verilecek. Ayrıca şekerlerde kapalı olacak. Açık şeker devri sona erecek. Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde Çay ocağı ve kahvehanelerde uyarılar da bulundular. Bir daha ki denetim de kurallara uymamış kahvehane ve çay ocaklarına cezai işlem uygulanacak.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Erdal Demir yaptığı açıklamada vatandaşı bilinçlendirmek, daha hijyenik bir ortam oluşturmak ve israfın önüne geçmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirtti. Demir daha sonra yapılacak olan denetimler de tek şeker ve paketli şeker kuralına uymayan işletmelere 260 TL idari para cezası uygulanacağını ifade ederek "Düzce'de faaliyet gösteren kahvehane, çay ocağı, kıraathane, kafe gibi yerlerde halkın hizmetine sunulan sıcak içeceklerin şeker kullanımı konusunda bütün ekiplerimiz şuan da iş yerlerine tebligat yaparak vatandaşın tek şeker ve ambalajlı şeker kullanımını sağlamak için uğraşıyoruz. Birinci önceliğimiz sağlık ve hijyenik şartlar da içeceklerin içilmesini sağlamak ve israfın önüne geçmek. Ekiplerimiz dün itibari ile hazır bir hafta boyunca Düzce Merkezde 250'ye yakın işletmeye tebligat götürecekler. Hepsi tek tek gezilecek. Bu uygulamaya uymayan iş yerlerinin tespiti halinde 260 TL idari para cezası uygulanacaktır" dedi. - DÜZCE