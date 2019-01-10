Zabıtadan 'Tabela' Denetimi

Samsun'da zabıta ekipleri, yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerinde tabela, çalışma izni ve ruhsat denetimi yaptı. Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı resmi ve sivil zabıta ekipleri ve İl Göç İdaresi ekipleri, İlkadım ilçesi Ağabali Köprüsü etrafında bulunan başta yabancı yabancı uyruklu kişilerce işletilen iş yerlerini denetledi. Denetimler kapsamında ekiplerce iş yerlerine asılan Arapça tabelalar, çalışma izni ve iş yeri ruhsatı incelenirken kanunlara uymayan iş yerleri hakkında ise tespit tutanağı tutuldu. Belirli bir süre içerisinde kanuna uygun davranmayan iş yerleri ise mühürlenecek.

Tabelaların nasıl olması gerektiği anlatıldı

Ekipler ayrıca iş yeri sahiplerine tabelaların nasıl olması gerektiğini de anlattı. Tabelanın Türkçe olması gerektiğini vurgulayan ekipler "Tabelalarda iş yeri ismi kırmızı puntolarda büyük harflerle Türkçe, altına mavi puntoyla küçük harflerle Arapça yazılması gerekiyor. Tabelanın hem Türklere hem de Araplara hitap etmesi gerekiyor" uyarısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA