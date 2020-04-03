Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi - Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Zabıta, Güncel

Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını tehdit eden Korona virüs mücadelesinde tedbirlerini artırdı.

03.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:19
Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını tehdit eden Korona virüs mücadelesinde tedbirlerini artırdı. Zabıta ekipleri, toplu ulaşımdaki sosyal mesafe kuralından marketlerdeki fiyat denetimlerine kadar sıkı bir çalışma yürütüyor.

Antalya genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler

Korona virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ile ilçelerde denetimler aralıksız sürüyor. Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs mücadelesi kapsamında taksiler ve toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi, gıda satışı yapan marketlerde fiyat denetlemesi ve Konyaaltı ile Lara Sahillerinde denetleme yapıyor.

Toplu taşımada sosyal mesafe denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehirdeki farklı noktalarda denetim yapan ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve şoförleri ikaz ediyor. Denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği belirtildi.

Taksilere plaka denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Antalya'da ticari taksileri de denetlemeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın ticari taksilerle ilgili yayınladığı tek-çift plaka uygulamasıyla ilgili denetimler gerçekleştiriliyor.

Marketlerde fahiş fiyat denetleniyor

Ekipler ayrıca, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle iş yerlerine yönelik denetimlerini de sürdürüyor. Türkiye'de korona virüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışları uygulanmasına yönelik denetimler sıklaştırılarak sürüyor. Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde bu tür ürünleri satan işyerlerine denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren simit tezgahlarında hijyen denetlemesi de gerçekleştirildi. Ekipler, simit tezgahlarında çalışan esnafı koruyucu eldiven ve maske kullanmaları konusunda uyardı.

Sokaklarda 65 yaş üstü uyarısı

Zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor. Ekipler, özellikle meydan ve yeşil alanların yanı sıra banka önlerinde maaş çekmeye gelen ve caddelerde gezen yaşlıları uyararak, sağlıkları açısından evlerinden çıkmamaları ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Ekipler ayrıca virüs tedbirleri kapsamında vatandaş girişine yasaklanan Konyaaltı ve Lara sahilinde de denetimlerini sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Engin Altay Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Fahrettin Koca Seren Serengil
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 18:24:19. #1.14#
title