Zabıtadan sıvı yağ denetimi

BURSA Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gemliklilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek için ilçedeki süpermarketlerde denetim gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada yayılan haberlerde, Türkiye'de birkaç haftalık sıvı yağ stoku kaldığı, mevcut sıvıyağların ise fiyatlarının birkaç kat yükseleceği söylentisi ile vatandaşlar marketlere akın etmişti. Ülkenin her yanında sıvı yağ satın almak için sıraya giren vatandaşlar, kısa sürede market stoklarının bitmesine neden olmuşlardı.

Gemlik'te de hafta sonu marketlerde sıvı yağ satışlarının arttığı görüldü. Gemlik Belediyesi çağrı merkezine gelen ihbarlarda kimi noktalarda stokçuluk yapıldığı kimi noktalarda ise fiyatların etiket ve kasada farklı olduğu ihbarlarını değerlendiren zabıta ekipleri harekete geçti. Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki özellikle süpermarketlerde denetime başladı. Yüksek fiyatlandırmanın önüne geçmeyi amaçlayan ekipler yağ stok durumları ve satış miktarları hakkında bilgi alıp etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ediyor. Denetimler önümüzdeki günlerde devam edecek.