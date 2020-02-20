Zabıtadan sıkı denetim

20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede unlu mamüller imal eden iş yerlerini ve ekmek fırınlarını denetledi.



Zabıta ekipleri, yıl boyunca rutin aralıklarla gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerini denetliyor. İnegöl'de faaliyette bulunan ekmek fırınları ile unlu mamüller üreten iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olup olmadığı, iş yerinin genel temizliği, tertip ve düzeni, gramaj kontrolleri, fiyat tarifeleri ve etiket kontrolü, ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihi kontrolleri ile faaliyet konusu haricinde ürün kontrolleri gibi birçok hususta denetimler yaptı.



Yetkililer, "Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde toplam 95 ekmek fırını ve unlu mamüller alanında faaliyet gösteren işletme denetlendi. Bu denetimlerde 10 adet ruhsatsız işletmeye işlem yapıldı. 13 adet işletmeye eksik gramajdan dolayı cezai işlem uygulandı. 3 adet işletmeye temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sebebiyle ceza kesildi. 10 adet işletmeye ise faaliyet konusuna girmeyen ürün satışından dolayı cezai müeyyide uygulanmıştır. Halkımızın sağlık ve esenliği için denetimlerimiz 7/24 esasına göre devam etmekte olup, her türlü görüş ve şikayetlerinizi 153 No'lu Belediyemiz Çözüm Merkezine iletebilirsiniz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA