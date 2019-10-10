Zabıtadan seyyar satıcılara "çevik kuvvet" destekli denetim

10.10.2019 16:38

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ile Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri, çevik kuvvet polislerinin de desteğiyle kaçak yollardan seyyar satıcılık yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge esnafından gelen şikayetleri değerlendiren Aziziye Belediyesi zabıta memurları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet polisinin de destekleriyle seyyar satıcılara yönelik ortak çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, ilçedeki Milli Egemenlik Caddesi, Aziziye Caddesi ve birçok sokakta denetim yapan ekipler, önceden uyarılan seyyar satıcıları tespit ederek işlem yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe esnafının memnuniyeti ve rahatlıkla ticari faaliyetlerini yürütebilmesi içine gerekeli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Orhan, şunları kaydetti:

"Esnafımızla bağlarımız çok güçlü, onları huzursuz edecek her türlü tehdidi ve şikayeti bertaraf edebilmek adına ekibimizle özverili çalışıyoruz. Seyyar satıcılarla ilgili şikayetler artmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle irtibata geçtik ve ortak çalışma yaptık. Bu karar neticesinde çevik kuvvet polisimizin de desteklediği denetimlerde, zabıtalarımız önceden uyardığımız seyyar satıcıları tespit etti ve gerekli işlemleri uyguladı."

Kaynak: AA