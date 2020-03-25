Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı - Haber
Manisa, Zabıta, 3. Sayfa

Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde seyyar satıcılara karşı uygulama yaptı.

25.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:06
Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde seyyar satıcılara karşı uygulama yaptı. Korona virüsle mücadele kapsamında seyyar satıcılardan kaynağı belli olmayan ürünleri almamaları noktasında Manisalılara uyarılarda bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kayıtlı esnaftan hijyen kurallarına uygun ürünlerin alınmasının vatandaş yararına olacağına vurgu yaparken marketlere de müşteri sayısına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde seyyar satıcılık yapan şahıslarla ilgili de denetimler arttı. Çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Seyyar satıcılar tespit edildiği yerde gerekli cezai işlemler uygulanmakta müteakiben malları tutanak karşılığı müsadere edilmektedir. Korona virüs sebebi ile yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızı, ihtiyaçlarını seyyar satıcılar yerine kayıtlı esnaflarımızdan hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenmiş kapalı ambalajlar içerisinde temin etmelerini öneriyoruz" dedi.

Marketlere de müşteri sayısı uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelge kapsamında marketlerde denetim yaparak, müşteri sayısına uygun şekilde hareket etmeleri uyarısında da bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri marketlerde de denetimlerde bulunarak, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilgili market sahiplerini bilgilendirdi, genelgeye uygun hareket edilmesi uyarısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek denilmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz yayınlanan bu genelgeye istinaden gerekli kontrolleri gerçekleştirerek marketleri genelge hakkında bilgilendirip yazılı ihtar verdi. Vatandaşlarımızı ilgili bakanlıklarımız tarafından toplum sağlığını koruma açalı yayınlanan tüm genelge ve emirlere uyulması hakkında hassas davranmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haber
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Apar topar hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdı! İşte sonucu Haber
Apar topar hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdı! İşte sonucu
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi Haber
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı Haber
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Seyit Torun Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Idris Elba Dilek Yaman Müslüm Gürses
Spor Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Türk Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Zabıtadan seyyar satıcı uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:46:03. #1.14#
title