Zabıtadan ramazan denetimleri

Zabıtadan ramazan denetimleri Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşların sağlığı ve pandemi tedbirlerinin uygulanması için işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı Karaköprü Belediyesi vatandaşların sağlığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor.