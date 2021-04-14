Zabıtadan ramazan denetimleri
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Zabıtadan ramazan denetimleri

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Yerel

Zabıtadan ramazan denetimleri Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşların sağlığı ve pandemi tedbirlerinin uygulanması için işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı Karaköprü Belediyesi vatandaşların sağlığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Zabıtadan ramazan denetimleri

ŞANLIURFA - Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında vatandaşların sağlığı ve pandemi tedbirlerinin uygulanması için işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı

Karaköprü Belediyesi vatandaşların sağlığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimlerini Ramazan ayında vatandaşların sağlığını korumak için sıklaştırdı.

İlçedeki fırın, unlu mamulleri, market, manav, kasap gibi gıda işletmelerinde ürün kalitesi, hijyen, ekmek gramajı, son kullanma tarihi denetimlerinde bulunan ekipler, özellikle pandemi tedbirleri konusunda da esnaf ve vatandaşları uyardı.

Alışveriş yapacak herkesin ve esnafın maske kullanımına riayet etmesini isteyen Zabıta ekipleri kurallara uymayan esnaflar hakkında cezai yaptırım uygulanacağını ilettiler.

Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede işletmelerde denetimlerini sürdürecek.

Zabıtadan ramazan denetimleri
Zabıtadan ramazan denetimleri
Zabıtadan ramazan denetimleri
Zabıtadan ramazan denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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