Zabıtadan pazarda megafonla aşı çağrısı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, semt pazarına Covid-19 aşı noktası kuruldu.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, semt pazarına Covid-19 aşı noktası kuruldu. Zabıta ekipleri de alışveriş yapanlara megafonla aşı olmaları çağrısında bulundu.

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları, ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da sürdürülüyor. İskilip Belediyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle ilçedeki semt pazarına, randevu almadan aşının yaptırılabildiği Covid-19 aşı noktası kuruldu. Zabıta ekipleri de megafonla 'Sağlık Bakanlığı aşı merkezi kuruldu, aşı olmak isteyenler randevusuz aşı olabilirler' anonsu yaparak, pazara alışveriş için gelenlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar